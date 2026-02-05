Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби

11-я ракетка мира Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500, который проходит в Абу-Даби. В четвертьфинале россиянка обыграла филиппинскую теннисистку Александру Эалу, занимающую 45-е место в мировом рейтинге.

Фото: Tony O'Brien / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Tony O'Brien / Reuters

Встреча, продлившаяся 1 час 30 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3. За выход в финал Екатерина Александрова поборется с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (18-я в мире) и американкой Хейли Баптист (56).

Турнир, общий призовой фонд которого превышает $1,2 млн, завершится 8 февраля. В прошлом году победительницей стала швейцарка Белинда Бенчич.

Таисия Орлова