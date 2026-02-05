Глава СК потребовал разобраться с нарушением прав дольщиков ярославского ЖК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства в деревне Ермолово Ярославской области. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как указывается в сообщении, более 80 семей заключили с застройщиком договоры на приобретение квартир в двух строящихся домах ЖК «Зеленый Бор». Здания должны были сдать в эксплуатацию в апреле 2025 года, однако до сих пор этого не произошло: строительные работы продолжаются.

По данному факту областное управление СК проводит проверку. Глава СК поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

Алла Чижова