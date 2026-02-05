МТС подтвердил планы трансформации компании «Эрион»

Управленческая структура дочерней компании МТС (MOEX: MTSS) «Эрион», которая с 2025 года объединяет ее нетелеком-активы, будет трансформирована. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба компании.

«Функции управляющей компании ООО "Эрион" будут изменены, советы директоров активов и их менеджмент усилены, получат большую самостоятельность и полномочия»,— сообщили представители МТС.

Как утверждают представители корпорации, трансформация позволит упростить и улучшить корпоративное управление дочерних компаний. Они сейчас выделены в отдельные «самостоятельные бизнесы со сформированными органами управления».

«Процесс принятия всех стратегических решений на уровне группы компаний МТС остается прежним — через органы управления ПАО МТС»,— подчеркнули в компании. Там также заверили, что все нетелеком активы продолжают работать в прежнем режиме и развиваться согласно стратегии, а планов по сокращению сотрудников в операционных компаниях нет.

В то же время несколько источников «Ъ» на телекоммуникационном рынке сообщили, что МТС планирует передать некоторые направления, объединенные под брендом «Эрион». Один из них также знает, что сотрудников дочерних компаний сокращать не будут, в отличие от команды самой экосистемы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вертикали не устояли».