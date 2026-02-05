Вертикали не устояли

Как стало известно «Ъ», МТС (MOEX: MTSS) может ликвидировать свою экосистему под новым брендом Erion. Вертикаль Web Services (MWS), куда входят IT-продукты и облачные решения, будет присоединена к МТС, часть активов — передана в управление АФК «Система», контролирующего акционера МТС, часть — закрыта. Таким образом, объединенная экосистема, которая была отделена от телекоммуникационного бизнеса МТС, просуществовала чуть более года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

МТС закрывает все направления, объединенные в 2025 году под новым брендом Erion и не связанные с телекоммуникациями, рассказали «Ъ» сразу несколько источников на телекоммуникационном рынке. Два собеседника «Ъ» на медиарынке подтвердили планы ликвидации Еrion, один из них также знает, что сотрудников дочерних компаний увольнять не будут, в отличие от команды самой экосистемы.

В конце 2024 года МТС объявила, что все вертикали, которые не относятся к телекому (IT, финтех, медиа, рекламный бизнес и кикшеринг «Юрент») выводятся в отдельные юридические лица и объединяются под управлением компании «Экосистема МТС». В октябре 2025 года гендиректор компании Ровшан Алиев в интервью “Ъ” сообщил, что «Экосистема МТС» переименовывается в Erion, а каждая вертикаль получает свой бренд. IT-продукты и облачные решения входят в МТС Web Services (MWS). Для рекламного направления был создан бренд МТС AdTech. «ON Медиа» (бывший «МТС Медиа») включает в себя онлайн-кинотеатр «Кион», «Кион Музыку», «Кион Строки», ON Студию (бывшая студия KionFilm) и ON Лейбл. Продюсирование мероприятий перешло к «ON Шоу» — продюсерскому центру «МТС Live», билетный бизнес представлен платформами Ticketland и Ticketscloud. Кикшерингу было возвращено название «Юрент». Некоторые направления, в том числе «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрину «Тревел», было решено ликвидировать.

Бренд «МТС Банк» сохраняется отдельно от Erion/«Экосистемы МТС»: он не переименовывался в Erion-бренд, а продолжает существовать как самостоятельный цифровой банк внутри экосистемы.

Сама компания Erion была создана 22 декабря 2015 года под названием «Стрим Диджитал». До середины 2016 года ею управляла Надежда Лауниц, после ее сменил Роланди Табатадзе. В феврале 2025 года компанию возглавил Ровшан Алиев. По данным «Контур.Фокус», компания на 99,4% принадлежит ПАО «МТС», еще 0,6% держит ООО «Бастион», которое на 100% принадлежит оператору.

Выручка Erion в третьем квартале прошлого года выросла на 22,7% и достигла 87,4 млрд руб., следует из финансовых и операционных результатов группы МТС за период. При этом за девять месяцев выручка экосистемы составила 41% от выручки всей группы. За девять месяцев выручка Erion составила 240,9 млрд руб., что на 25,3% превышает показатели годом ранее. Число экосистемных клиентов достигло 18 млн (их число выросло на 1,2 млн год к году). Выручка MWS, самого крупного актива Erion, за третий квартал выросла на 58%, до 16 млрд руб.

В интервью «Ъ» Ровшан Алиев кроме ребрендинга сообщил о подготовке к IPO всех компаний, однако добавил, что «выйдут ли они на биржу, зависит от рынка». Источник «Ъ» утверждает, что Ровшан Алиев покинет свой пост. Также может быть распущена команда Erion, в которую входят юристы, PR- и HR-специалисты. Собеседник на медиарынке отмечает, что часть нетелекоммуникационных активов будет передана АФК «Система», которая является совладельцем МТС.

«ПАО "МТС" продолжает трансформацию управленческой структуры своей дочерней компании ООО «Эрион», которая объединяет нетелеком-активы. Функции управляющей компании ООО «Эрион» будут изменены, советы директоров активов и их менеджмент усилены, получат большую самостоятельность и полномочия»,— сообщили в пресс-службе МТС.

Как отметили в компании, трансформация позволит упростить и улучшить корпоративное управление дочерних компаний. «Все компании экосистемы МТС сейчас выделены в отдельные, самостоятельные бизнесы со сформированными органами управления. Процесс принятия всех стратегических решений на уровне Группы компаний МТС остается прежним — через органы управления ПАО МТС»,— отмечают там.

Все нетелеком активы (МТС Финтех, On Media (МТС Медиа), МТС Adtech, Юрент и IТ-вертикаль МТС Web Services (MWS) продолжают работать в прежнем режиме и развиваться согласно стратегии. Планов по сокращению сотрудников в операционных компаниях нет, утверждают в МТС.

Филипп Крупанин, Юлия Юрасова, Варвара Полонская, Владимир Лавицкий