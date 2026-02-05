В Ростовской области грузооборот морских портов снизился на 24,5%

В 2025 году грузооборот морских портов Ростовской области составил 24,1 млн т, что на 24,5% ниже год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра транспорта региона Алену Беликову.

В порту Азова объем перевалки снизился на 18,5% и составил 6,6 млн т. В Ростове-на-Дону этот показатель уменьшился на 27,4%, достигнув 15,9 млн т. В Таганроге перевалка сократилась на 21,1% и составила 1,5 млн т.

По информации госпожи Беликовой, снижение объемов перевалки зерновых грузов произошло из-за уменьшения производства сельскохозяйственной продукции и неблагоприятной макроэкономической ситуации.

В числе основных грузов, которые переваливают порты региона, значатся зерно, уголь, сера, нефтепродукты, металлолом, руда, лесоматериалы, строительные материалы и химические удобрения.

В 2025 году Ростовская область поставляла зерно в Китай, Ливан, Ливию, Алжир, Грецию и Румынию. Экспорт нефтепродуктов осуществлялся в Грузию и Турцию. Уголь экспортировался в Турцию, Румынию, Молдавию, Египет, Грузию и Болгарию. Минеральные удобрения отправлялись в Египет и Турцию. Руда и минералы поставлялись в Италию и Турцию. Черные металлы экспортировались в Египет, Израиль, Ливан и Турцию.

Наталья Белоштейн