Скончался ректор Воронежского медицинского университета Игорь Есауленко

Ректор Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) и депутат региональной думы («Единая Россия») Игорь Есауленко скончался в возрасте 69 лет, подтвердили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Игорь Есауленко родился 18 марта 1956 года в городе Жигулевске Куйбышевской области. В 1979 году окончил Воронежский государственный медицинский институт им. Н. Н. Бурденко, затем прошел обучение в аспирантуре на кафедре нормальной физиологии. В 1999 году защитил докторскую диссертацию. В 2000 году господину Есауленко присвоили ученое звание профессора.

Наряду с преподавательской и научной деятельностью он вел активную общественную и организационную работу. С 1986 по 1993 годы занимал должность председателя профсоюза сотрудников медицинского института, с 1993 по 2000 год работал проректором по социально-экономическим вопросам, а с 2000 года являлся ректором ВГМА им. Н. Н. Бурденко (ныне ВГМУ им. Н.Н. Бурденко).

Был членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ, членом совета ректоров Воронежа, избирательной комиссии Воронежской области, общественного совета при ГУВД области, общественной палаты Воронежской области.

Соболезнования в связи с кончиной Игоря Есауленко от себя лично и от регионального правительства выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что «Воронежская область и российское здравоохранение понесли тяжелую утрату».

«Очень горькая весть пришла сегодня утром. Не стало Игоря Эдуардовича Есауленко. Его студенческая и вся трудовая жизнь была связана с Воронежским государственным медицинским университетом. На протяжении последней четверти века он являлся его ректором. Игорь Эдуардович – автор более 400 научных публикаций, семи учебников и учебных пособий. А количество его учеников даже подсчитать вряд ли возможно точно. За всем этим стоял колоссальный труд интеллектуала, педагога, организатора. Много работал Игорь Эдуардович и в качестве депутата областной думы — был автором и соавтором законодательных инициатив, принимал участие в организации медицинских консультаций и научно-образовательных мероприятий. О масштабе его профессиональных и общественных заслуг говорят многочисленные награды и присвоение ему звания почетного гражданина Воронежа. До последних дней Игорь Эдуардович оставался на профессиональном посту. Мы регулярно проводили рабочие встречи. Ректор увлеченно рассказывал о достижениях вуза, обсуждали перспективы развития университета»,— написал господин Гусев в своем Telegram-канале.

Кабира Гасанова