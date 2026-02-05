Врач-рентгенолог погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

В селе Илек-Пеньковка Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб врач-рентгенолог. Он работал в центральной Краснояружской больнице. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня»,— написал господин Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки из-за ударов БПЛА по Белгородской области пострадали 14 человек. По Краснояружскому округу ВСУ ударили с помощью 18 беспилотников, девять из них были сбиты. По данным Минобороны, с 8:00 до 13:00 мск силы ПВО сбили над Белгородской областью восемь БПЛА.