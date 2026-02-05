Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 29 БПЛА

В период с 8:00 мск до 13:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, семь — над Брянской областью, три — над Курской областью, один — над Воронежской областью.

В Белгородской области с утра пострадали мирных жителя, чьи машины были атакованы дронами. Пострадавший в селе Новостроевка-Первая получил баротравму и осколочное ранение бедра, в селе Белянка у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и колена. Власти других регионов пока никак не комментировали атаки. За ночь, по данным министерства, были уничтожены 95 БПЛА над шестью российскими регионами.