На Дону школы перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Десятки школ Ростовской области перешли на дистанционное обучение, три детских сада приостановили работу, а в нескольких учебных заведениях сократили продолжительность занятий из-за сильного мороза и снега. Об изменении режима работы образовательных учреждений сообщили в региональном министерстве общего и профессионального образования.

По информации ведомства, на удаленный формат обучения перевели Волгодонский лицей «Политэк», филиал Октябрьской школы, начальные классы школ Боковского, Чистяковского и Советского районов. Ученики школ №2 и станицы Комиссаровской в Красносулинском районе сейчас занимаются онлайн. Также из дома учатся школьники из станиц Маркинской, Паршиковской и города Цимлянска в Цимлянском районе.

Как уточнили в министерстве, полностью приостановили работу Нижне-Камышенский детский сад в Миллеровском районе, детсад №40 «Пчелка» в Аксайском районе и детсад «Сказка» в Боковском районе. В некоторых дошкольных учреждениях закрытие связано с проведением восстановительных мероприятий.

Ряд школ и гимназий перешли на сокращенное расписание: это ростовские школы №99 и №101, таганрогская школа №22, а также волгодонские гимназии «Шанс» и «Юнона».

Остальные образовательные учреждения региона — школы, детские сады и колледжи — продолжают функционировать в штатном режиме.

Валентина Любашенко