Подрядчик в Ярославской области убирал невыпавший снег

В Некрасовском округе полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на мошенничество по факту незаконных действий подрядчика, занимавшегося уборкой улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В октябре между муниципальным учреждением и ИП заключен контракт на содержание улично-дорожной сети сельского поселения Красный Профинтерн в ноябре 2025 года. После окончания срока действия контракта подрядчик предъявил акты приемки работ и документы, которые свидетельствовали об уборке снега объемом более 1,3 млн м на сумму более 180 тыс. руб. Как отметили в прокуратуре, в указанный период осадков в виде снега не было.

«Муниципальным учреждением в оплате указанных работ подрядчику отказано. В связи с наличием в действиях предпринимателя признаков противоправных действий прокуратура района направила в орган дознания материалы проверки для осуществления уголовного преследования по факту совершения мошеннических действий»,— рассказали в прокуратуре.

По итогам рассмотрения материалов полиция возбудила уголовное дело. В прокуратуре добавили, что в антимонопольный орган направлена информация о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Алла Чижова