Матч женских сборных Канады и Финляндии на Олимпийских играх перенесли

Матч между женскими хоккейными сборными Канады и Финляндии на Олимпийских играх в Милане перенесли из-за норовируса. Его обнаружили у финских хоккеисток. Об этом сообщила пресс-служба Игр.

Матч должен был состояться сегодня, 5 февраля. Его перенесли на 12 февраля, на 14:30 по местному времени. «Решение было принято после консультаций с медицинскими работниками <...> Оно было принято коллективно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и техники безопасности»,— отметила пресс-служба Олимпийских игр.

Чтобы групповой хоккейный матч состоялся, команда должна состоять из 15 полевых игроков и двух вратарей. Следующая по расписанию встреча финской сборной должна пройти 7 февраля. Они сыграют с командой из США.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.