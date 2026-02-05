В Ярославле вырастет начальная цена аукционов на размещение НТО

В 2026 году в Ярославле вырастет базовая ставка, используемая при расчете начальной цены аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Распоряжение об этом принял заместитель мэра Андрей Данц.

Индексация проводится с применением коэффициента 1,063, что соответствует росту стоимости на 6,3%. Расчеты базируются на данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области.

Распоряжение касается всех видов нестационарных торговых объектов, включая передвижные киоски, торговые павильоны и торговые автоматы, размещаемые на территории города. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.

Антон Голицын