Венгрия заявила о намерении блокировать санкции ЕС против атомной отрасли России

Венгрия препятствовала и продолжит препятствовать введению санкций ЕС против российской атомной энергетики, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«В Брюсселе мы сами предотвратили и будем предотвращать введение Евросоюзом санкций против (российского — ред.) ядерного сектора»,— сказал господин Сийярто на церемонии заливки первого бетона для АЭС «Пакш-2», строящейся в Венгрии по российской технологии (цитата по «РИА Новости»).

АЭС «Пакш-2» возводится на основе российско-венгерского межправительственного соглашения. Венгерский регулятор выдал лицензию на ее строительство в 2022 году. В ноябре 2024 года бывшая администрация США ввела санкции против проекта, однако в июне 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил ограничения.

После запуска «Пакш-2» доля атомной энергетики в электроснабжении Венгрии может увеличиться до 70%. Эксплуатация станции позволит сокращать выбросы углекислого газа примерно на 17 млн т в год.