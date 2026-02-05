Путин: бойцы СВО обращаются друг к другу «брат»

Участники боевых действий на Украине зовут друг друга братьями вне зависимости от их этнических и религиозных различий. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России. По его словам, это демонстрирует «непобедимое единство» России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) во время выступления на церемонии открытия Года единства народов РФ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат". И это очень дорогого стоит»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин отметил, что народ России всегда объединяло стремление сохранить общую землю, культуру, традиции. По его словам, единство страны лежит в основе «наших достижений в самых разных областях и наших побед».

Господин Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. С соответствующей инициативой на заседании Совета по межнациональным отношениям в ноябре выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Прошлый год был объявлен Годом защитника Отечества. Российский президент приурочил эту инициативу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.