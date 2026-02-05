Шойгу представил серию сборников о вкладе республик СССР победу над нацизмом

В Ситуационном центре Совета Безопасности РФ прошла презентация серии документальных сборников «Республики – фронту: 1941-1945», посвященных вкладу союзных республик СССР в общую Победу в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, замминистра образования и науки Константин Могилевский, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, статс-секретарь, замглавы Росархива Андрей Юрасов, ректор РГГУ Андрей Логинов, послы стран СНГ и члены научно-экспертного совета СБ РФ.

Сборники подготовлены в рамках работы по продвижению объективной трактовки истории на постсоветском пространстве аппаратом Совбеза РФ совместно с Минобрнауки России, Российским историческим обществом и РГГУ. Каждый из десяти томов объемом более 240 страниц содержит около 100 оцифрованных копий архивных документов и более 80 фотодокументов. Пилотные экземпляры были вручены президентом РФ Владимиром Путиным главам стран СНГ в рамках ежегодной неформальной встречи в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.

В ходе презентации Сергей Шойгу отметил, что «каждая республика СССР внесла свой бесценный вклад в общую Победу». «Совместно отстояв свою свободу и разгромив нацизм, наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений», — заявил он. По его словам, сейчас идет «война за умы» и «беспрецедентное искажение истории, в том числе о событиях Второй мировой войны», и важно «важно на фактах показывать, как все было на самом деле».

Российская сторона планирует по дипломатическим каналам передать права на издание сборников странам СНГ (Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану) с тем, чтобы эти книги получили распространение в школах, вузах и библиотеках государств постсоветского пространства, и «граждане республик, в первую очередь, молодежь, знали и гордились подвигами своих соотечественников». Экземпляры сборников Сергей Шойгу вручил присутствовавшим на церемонии представителям соответствующих посольств стран СНГ. Он поблагодарил власти постсоветских республик за содействие в реализации этого проекта.

В этом году планируется издать еще пять томов в соответствующей серии: о вкладе в победу над фашизмом трех прибалтийских республик СССР, Украинской ССР и РСФСР.

Елена Черненко