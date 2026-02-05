Цену на активы молочного комбината в Кугульте снизили до 78,4 млн рублей

Имущество ООО «Молочный комбинат» в селе Кугульта Ставропольского края повторно выставили на продажу за 78,4 млн руб. после неудачных торгов в октябре прошлого года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый включает земельный участок площадью 21,6 тыс. кв. м и 11 нежилых зданий общей площадью более 6 тыс. кв. м. Второй лот — автомобиль ГАЗ-3307 2003 года выпуска с начальной стоимостью 549 тыс. руб. Все объекты расположены по улице Советская, 114.

При отсутствии заявок начальная стоимость будет снижаться на 5% каждые три дня. Минимальная цена продажи не может быть ниже 20% от первоначальной стоимости.

Заявки принимаются до 25 марта. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены лота. Подведение итогов запланировано на 17:00 в день определения победителя на электронной площадке.

В октябре 2025 года имущество предприятия пытались реализовать на торгах с начальной ценой в 87 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молочный комбинат» зарегистрировано в 2006 году в Шпаковском районе Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Учредитель — Владимир Бычихин. Уставный капитал компании — 150 тыс. руб. Выручка предприятия за 2018 год составила 63,8 млн руб., прибыль — 33 тыс. руб. (более свежие финансовые показатели предприятия не опубликованы).

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Молочный комбинат» в ноябре 2021 года. С заявлением о несостоятельности предприятия обратилось ООО «Агромаркет». Основанием для обращения в суд стала кредиторская задолженность в размере 3 млн руб. В июле 2021 года Межрайонная ИФНС России № 14 по Ставропольскому краю также направила заявление о включении в реестр кредиторов задолженности на сумму 8 тыс. руб. Долг образовался из-за неуплаты НДС за первый квартал 2018 года.

Тат Гаспарян