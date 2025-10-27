На Ставрополье выставили на торги имущество молочного комбината за 87 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Молочный комбинат» объявил о продаже с торгов двух лотов: земельного участка в селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края за 87,2 млн руб. и грузового автомобиля за 610 тыс. руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый лот включает земельный надел площадью 21 677 кв. м и десять нежилых строений общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Все объекты расположены по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, село Кугульта, улица Советская, 114. Стартовая стоимость комплекса составляет 87,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молочный комбинат» зарегистрировано в 2006 году в Шпаковском районе Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Учредитель — Владимир Бычихин. Уставный капитал компании — 150 тыс. руб. Выручка предприятия за 2018 год составила 63,8 млн руб., прибыль — 33 тыс. руб. (более свежие финансовые показатели предприятия не опубликованы).

Второй лот представляет собой транспортное средство ГАЗ 3307 модели Г6-ОПА-3307 2003 года выпуска с государственным регистрационным знаком С540СС26. Начальная цена автомобиля — 610 тыс. руб.

Заявки на участие принимаются с 25 октября по 2 декабря 2025 года. Торги состоятся 5 декабря в 12:00. Шаг аукциона для обоих лотов составляет 5% от стартовой стоимости, размер задатка — 10%.

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Молочный комбинат» в ноябре 2021 года. С заявлением о несостоятельности предприятия обратилось ООО «Агромаркет». Основанием для обращения в суд стала кредиторская задолженность в размере 3 млн руб. В июле 2021 года Межрайонная ИФНС России № 14 по Ставропольскому краю также направила заявление о включении в реестр кредиторов задолженности на сумму 8 тыс. руб. Долг образовался из-за неуплаты НДС за первый квартал 2018 года.

Тат Гаспарян