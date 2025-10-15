Инвесторов потянуло на Рублевское шоссе

Владелица компании Aizel Айсель Трудель, представляющая в России западные бренды Christian Louboutin, Agent Provocateur, получила 33,3% в компании, на балансе которой находится 11,7 га на Рублевском шоссе на западе Москвы. Мажоритарным владельцем остается Дмитрий Черемухин, который в 2019 году был членом совета директоров одного из предприятий, входящего в госкорпорацию «Ростех». Партнеры могут построить там жилой комплекс на 120–140 тыс. кв. м, на что потребуется до 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Владелица компании Aizel Айсель Трудель 10 октября 2025 года получила 33,3% в ООО «Акселерейшн интернейшенл», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля Дмитрия Черемухина, который в 2019 году был членом совета директоров входящего в госкорпорацию «Ростех» научно-производственного объединения «Родина», снизилась с 100% до 66,7%. На балансе ООО «Акселерейшн интернейшенл» находится площадка 11,7 га на Рублевском шоссе, 58 на западе Москвы. Господа Черемухин и Трудель не ответили на запрос “Ъ”.

Айсель Трудель — представитель брендов Christian Louboutin, Agent Provocateur в России. Помимо интересов на рынке ритейла участвует в девелоперских проектах. Она владеет 30% в ООО «Специализированный застройщик "Грани"», реализующем проект жилого комплекса Pave на месте бывшего хлебозавода во 2-м Павелецком проезде в центре Москвы. Также у госпожи Трудель есть доли в проекте офисного комплекса на улице Алексея Свиридова на западе столицы и в проекте элитного жилого комплекса в Нижнем Кисловском переулке. Также ее семья, по словам партнера NF Group Марины Малахатько, является совладельцем аутлета «Архангельское» на Новорижском шоссе.

Дмитрий Черемухин также активный участник рынка недвижимости. Его компания «Интер» в августе 2025 года приобрела здание на Садовнической улице, вл. 27, стр. 8 в центре Москвы за 409,2 млн руб. у финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы. Кроме того, он владеет 3,1 га в Юрловском проезде на севере столицы и заводом «Машиноаппарат» в Большом Саввинском переулке в центре города. На этих площадках планируется жилое строительство.

Рыночная стоимость компании «Акселерейшн интернейшенл» сейчас составляет около 15 млрд руб., а доля Айсель Трудель, вероятно, стоит 4–5 млрд руб., считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Марина Малахатько полагает, что сумма сделки по продаже доли госпоже Трудель могла составить от 0,5 млрд руб.

Площадка на Рублевском шоссе давно привлекала интерес девелоперов ввиду своей значительной территории и расположения на западе города в районе Крылатское, с непосредственным выходом в парк, говорит директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он не исключает, что здесь может появиться жилой комплекс. По оценке руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, на участке можно построить около 120–140 тыс. кв. м. В такой проект потребуется вложить 35–50 млрд руб., выручка от продажи недвижимости может составить 70–80 млрд руб., подсчитал эксперт. Площадка также может быть использована под создание рекреационно-гостиничного комплекса, полагает Марина Малахатько.

Руслан Сырцов не исключает, что господин Черемухин заинтересован как в диверсификации рисков, так и в повышении привлекательности продукта в результате взаимовыгодного сотрудничества с Айсель Трудель. По его мнению, мажоритарный партнер проекта будет отвечать за проектирование и строительство, а госпожа Трудель — за разработку концепции и маркетинг, включая привлечение амбассадоров из мира шоу-бизнеса.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова