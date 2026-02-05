Путин пошутил о работе молодых ученых на вручении премий в Кремле

Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения молодых ученых в Кремле пошутил, что не сможет выговорить названия направлений их исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премии были вручены коллективу ученых МГУ имени М. В. Ломоносова — Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову. Коллектив отмечен за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Во время церемонии господин Путин, вручая Виктории Ведюшкиной цветы и знак лауреата, коротко пообщался с ученой.

«Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного, главное, что я выговариваю". И правда», — сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году, ее размер составляет 5 млн руб. Награда присуждается за результаты исследований, вносящих вклад в развитие науки, создание новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны.

В прошлом году Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными 6 февраля. Он обсудил вопросы воспроизводства крупного рогатого скота и защиты от радиации при полетах на Марс.