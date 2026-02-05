Форвард «Кингс»-сайз

Артемий Панарин, одна из главных звезд российского хоккея в НХЛ, наконец сменил клуб. «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором Панарин был лидером нападения шесть лет и который нынешний зимой решил устроить радикальную кадровую перестройку, отдал форварда «Лос-Анджелес Кингс». С ним 34-летний ветеран подписал двухлетний контракт на $11 млн в год — почти такую же сумму, что получал в прежней команде. А американские эксперты признали обмен довольно неожиданным — из-за скромности компенсации за Панарина и статуса его нового клуба. Он не относится к фаворитам сезона, а ведет тяжелую борьбу за попадание в play-off.

Артемий Панарин (слева)

Фото: Stan Szeto-Imagn Images / Reuters

Фото: Stan Szeto-Imagn Images / Reuters

За несколько часов до вступления в силу 5 февраля запрета на сделки, который продлится до 22 февраля, то есть до окончания Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, НХЛ подтвердила факт перехода форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс». Предполагается, что он дебютирует в новой команде уже после окончания олимпийского перерыва. С «Лос-Анджелесом» Панарин сразу же подписал двухлетний контракт. По условиям он почти идентичен прежнему, истекающему весной. Его россиянин заключил с «Рейнджерс», когда в 2019 году перешел в этот клуб из «Колумбус Блю Джекетс». По нему за семь лет нападающий должен был заработать $81,5 млн, то есть около $11,6 млн в среднем в год. В «Лос-Анжелесе» Панарин, которому уже 34 года, будет получать за каждый сезон, по данным большинства источников, $11 млн.

Этот обмен — самый громкий среди тех, что произошел по ходу нынешнего сезона, из-за статуса Артемия Панарина.

Панарин — один из самых ярких форвардов современной НХЛ. В «Рейнджерс» на протяжении всех шести предыдущих сезонов он был лучшим бомбардиром и ключевой фигурой нападения.

В сезоне текущем у него также отличная статистика — 57 очков (19 голов и 38 результативных передач) в 52 проведенных матчах. Градус эмоций по поводу расставания Панарина с «Рейнджерс», однако, резко снизил тот факт, что на самом деле уже несколько недель все, кто следит за НХЛ, к нему готовились. В середине января нью-йоркский клуб, который в текущем сезоне выглядел очень посредственно, объявил о радикальной кадровой перестройке с целью омоложения команды, а генеральный менеджер Крис Друри сразу признался, что продажа российского нападающего является его приоритетом. Тем не менее ведущие североамериканские спортивные медиаресурсы — например, TSN — признали состоявшуюся сделку крайне неожиданной по двум причинам.

Первая — скромная компенсация, которую «Рейнджерс» получил за свой ценнейший актив. «Лос-Анжелесу», по информации различных источников, пришлось отдать за него лишь 20-летнего форварда Лайама Гринтри, который до сих пор не успел дебютировать в НХЛ и выступает в юниорской лиге, а также свои права на выбор в третьем и четвертом раундах драфтов новичков в 2026 и 2028 годах. Более того, «Рейнджерс» согласился в концовке сезона покрывать половину обязательств по контракту Панарина, чтобы калифорнийцы не испытывали проблем с соблюдением потолка зарплат.

Вторая причина еще важнее. Лос-Анджелес в американском спорте относится к таким же престижным локациям, как Нью-Йорк. Однако, когда обсуждался будущий обмен Артемия Панарина, эксперты отдавали предпочтение вариантам с клубами, актуальные возможности и амбиции которых соответствуют амбициям самого игрока, еще никогда не завоевывавшего Кубок Стэнли. В шорт-лист ESPN, скажем, вместе с «Вашингтон Кэпиталс» легендарного соотечественника Панарина Александра Овечкина входили «Каролина Харрикейнс» и «Тампа-Бей Лайтнинг». Обе этих команды чрезвычайно мощно проводят регулярный чемпионат.

Про «Лос-Анджелес», который в четырех сезонах, предшествовавших нынешнему, вылетал в стартовом раунде play-off, наткнувшись на «Эдмонтон Ойлерс», такого не скажешь. Его нет даже в расширенном списке фаворитов в гонке за Кубком Стэнли.

На момент перехода Панарина клуб располагался вне «зоны play-off» Западной конференции, правда, всего в трех очках от нее. Но в любом случае очевидно, что калифорнийцев ждет трудная борьба за прорыв в кубковую стадию.

С их среднесрочными перспективами тоже не все понятно. После финиша этого сезона завершит карьеру стержневой игрок атаки «Лос-Анджелеса» — центрфорвард Анже Копитар. Стержневому игроку защиты — Дрю Даути — в декабре исполнилось 36 лет. В основе продолжает играть 40-летний Кори Перри, а молодых звезд фактически нет. Зато в «Лос-Анджелесе» Артемию Панарину, кажется, гарантирован особенный ранг. Комментируя появление россиянина, генеральный менеджер клуба Кен Холланд честно сказал, что при владении команды шайбой Панарин «будет иметь полную свободу действий».

Алексей Доспехов