Редакция агентства Regnum эвакуирована из-за пожара

Редакция агентства Regnum была экстренно эвакуирована из-за пожара в здании бизнес-центра на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила главный редактор агентства Марина Ахмедова.

«Работу приостановили, мы все выбежали. Сейчас пожар тушат. Эвакуацию наладили моментально»,— сказала госпожа Ахмедова.

Сегодня в 14:21 мск столичное управление МЧС сообщило о пожаре на юге Москвы. Как сказали ТАСС в оперативных службах, возгорание произошло на третьем этаже бизнес-центра на Партийном переулке. Там загорелась сауна. Из здания эвакуировано до 200 человек. Пострадавших нет.

Пожар потушили около 14:50 мск. В бизнес-центре также находится офис МИЦ «Известия», телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал».