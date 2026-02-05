«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство на бывшей территории УЗТМ

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство на бывшей территории Уралмашзавода компании «УГМК-Застройщик». Как рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор девелоперской компании Евгений Мордовин, разрешение выдано на строительство первого жилого дома. По словам господина Мордовина, к строительным работам планируют приступить уже на этой неделе.

Напомним, о покупке земельного участка площадью 94,28 га у ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) стало известно весной 2024 года. На данной территории «УГМК-Застройщик» выступает в качестве мастера-девелопера. Ранее заявлялось, что для развития территории компания намерена привлечь нескольких девелоперов.

Основная часть застройки составит три микрорайона, в которых в перспективе смогут проживать 44 тыс. человек. Проект включает строительство социальной инфраструктуры: несколько школ и детских садов, две поликлиники, колледж, детскую школу искусств и спортивные школы. Также планируется создать спортивный кластер.

Мария Игнатова