Женщина получила четыре года за пьяную угрозу сжечь Ленина в Мавзолее

Кузьминский суд Москвы приговорил женщину к четырем годам лишения свободы за угрозу взорвать Красную площадь и поджечь тело Владимира Ленина в Мавзолее. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, обвиняемая Ольга Федосова во время застолья в состоянии алкогольного опьянения пять раз позвонила в спецслужбы по номеру «112». Она говорила, что у нее есть «полкило динамита», и угрожала устроить подрыв на Красной площади и поджечь тело Ленина. При задержании взрывчатки у нее не нашли. Осужденная позже пояснила, что так хотела продемонстрировать «крутость» перед собутыльниками.

Суд признал ее виновной по делу о распространении заведомо ложной информации об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ).