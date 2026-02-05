Житель Запорожья осужден вслед за сыном за диверсионную деятельность

Запорожский областной суд приговорил жителя региона Владимира Пержинского к 12 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в диверсионной деятельности в пользу Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Запорожской области.

По данным следствия, Владимир Пержинский, 1969 года рождения, помогал своему сыну Марку, ранее осужденному на 15 лет за подрыв бронетехники Вооруженных сил РФ в Михайловском районе в 2023 году. По заданию кураторов Службы безопасности Украины, отец и сын хранили дома и перевозили на собственном автомобиле огнестрельное оружие, патроны, гранаты и иные средства поражения, а также участвовали в подготовке и совершении диверсий на территории области. При задержании у них изъяли два АК-74, более 5 тыс. патронов, 3 кг взрывчатого вещества, три десятка гранат, взрыватели и электродетонаторы.

В отношении отца и сына возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе), ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), п. п. «а», «в», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и организованной группой), п. «а» ч. 3, ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию, совершенные группой лиц по предварительному сговору и организованной группой).

Старший Пержинский будет отбывать срок в колонии строгого режима. Запорожский областной суд также назначил ему штраф 1 млн руб.

По данным из открытых источников, Марк Пержинский был известен в Мелитопольском районе как профессиональный тяжелоатлет.

Александр Дремлюгин, Симферополь