Безумный «Яндекс»: Дорога непредсказуемости

«Яндекс» представил технологию симуляции MADrive для тренировки беспилотного транспорта. Она содержит набор данных, которые позволяют создавать виртуальные дорожные сцены и новые варианты развития событий на основе реальных поездок. Для этого система использует 70 тыс. видеозаписей более чем 150 марок автомобилей.

MADrive берет исходное видео, заменяет в нем наблюдаемые машины на визуально похожие 3Dмодели из памяти и встраивает их обратно в сцену с учетом ориентации и освещения. После этого можно менять траектории машин, их поведение, задавать резкие перестроения, торможения и другие агрессивные маневры. Такой подход позволяет генерировать большое число вариантов развития дорожной ситуации и обучать на них беспилотный транспорт, заверяют разработчики.

Но главная фишка технологии — это возможность решать так называемую проблему длинного хвоста, то есть отработать множество редких, но при этом критичных сценариев. От подобных случаев часто зависит безопасность на дороге, но при этом они обычно очень редко попадают в датасеты. MADrive позволяет не ждать записей реальных случаев, а готова смоделировать их виртуально.

У подхода, который реализует технология «Яндекса», есть слабые стороны. Она опирается главным образом на видеоданные. При этом у транспорта для восприятия окружающей обстановки кроме камер часто есть лидары, радары и карты. Это усложняет применение. Вдобавок избыток симуляций, которые основаны не на реальных случаях, несет риск смещения моделей к артефактам. Так что их все же нужно балансировать реальными редкими случаями.

Создатели MADrive заверяют о планах расширить базу автомобилей, улучшить качество видео и применять более продвинутые методы освещения.

Александр Леви