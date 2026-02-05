Иман Хелиф заявила про тест

Скандально известная олимпийская чемпионка Парижа-2024 по боксу Иман Хелиф заявила, что готова пройти любые гендерные тесты, назначенные Международным олимпийским комитетом, чтобы быть допущенной к участию в летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе. При этом алжирская спортсменка признала, что у нее действительно был выявлен ген SRY, который принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Это, однако, уверена Иман Хелиф, не мешает ей оставаться женщиной. И, если надо, она готова принимать препараты, снижающие уровень тестостерона, как, оказывается, уже делала перед парижской Олимпиадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иман Хелиф (слева) и китаянка Ян Лю в финале олимпийского турнира в Париже (август 2024 года)

Фото: Ariana Cubillos / АР / AP Иман Хелиф (слева) и китаянка Ян Лю в финале олимпийского турнира в Париже (август 2024 года)

Фото: Ariana Cubillos / АР / AP

Представительница Алжира Иман Хелиф, выступление которой на Олимпиаде в Париже в 2024 году обернулось грандиозным скандалом, разразившимся после того, как одна из ее соперниц, итальянка Анджела Карини, отказалась продолжать бой, заявив, что не хочет драться с мужчинами, не оставляет надежд принять участие в Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

В опубликованном 4 февраля интервью CNN Иман Хелиф заявила, что ради выступления на Олимпиаде готова пройти гендерные тесты и выполнить условия допуска Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно, я согласна сделать все, что требует МОК для участия в турнире. Мне нечего скрывать,— сказала спортсменка.— Я понимаю, что руководители мирового спорта должны защищать женщин, но делая это, они не должны наносить ущерб другим женщинам». «Я не трансгендер (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), я женщина. Я хочу жить своей жизнью, и, пожалуйста, перестаньте использовать меня в своих политических целях»,— добавила Иман Хелиф.

В тот же день уже издание L'Equipe опубликовало еще одно заявление Иман Хелиф. Она признала, что у нее действительно нехарактерный для женщин набор генов. «Да, действительно у меня есть ген SRY. Однако это естественно. Но у меня есть и женские гормоны. Люди этого не знают, но я уже давно принимала препараты, снижающие уровень тестостерона. Перед парижской Олимпиадой я понизила его почти до ноля. Я окружена врачами и профессорами, которые отслеживают эти моменты»,— сказала спортсменка.

Выявление гена SRY и привело к тому, что Иман Хелиф, как и еще одна спортсменка — Линь Юйтин, представляющая Тайвань (в Париже она тоже завоевала «золото»), не были допущены к участию в чемпионате мира 2022 года, который проводила Международная ассоциация бокса (IBA). Впрочем, у IBA были испорчены отношения с МОК, и федерация была отстранена от организации олимпийского боксерского турнира. Его провел сам МОК, критерии которого по допуску к женским турнирам были значительно мягче. Поэтому на Олимпиаду и Иман Хелиф, и Линь Юйтин попали. В 2025 году МОК поручил проведение олимпийских боксерских соревнований другой структуре — World Boxing. Но и она теперь требует обязательного прохождения спортсменками теста на SRY.

Трудно понять, на что в такой ситуации рассчитывает Иман Хелиф, раз уж сама признает, что SRY у нее выявлен.

Определенные надежды она, вероятно, возлагает на Спортивный арбитражный суд (CAS), куда она обратилась с требованием признать незаконным регламент World Boxing по гендерному тестированию. В обоснование своих доводов она может привести, например, мнение профессора Эндрю Синклера, который в 1990 году и открыл ген SRY.

Еще в прошлом году господин Синклер указал, что само по себе выявление гена SRY не гарантирует, что плод действительно развился в мужчину. Он отметил, что в гене могут быть «ошибки», которые и ведут к тому, что на свет появляется ребенок, идентифицируемый как девочка, пусть даже у нее и можно выявить внутренние тестикулы. Но дело в том, что чаще всего у таких людей клетки не способны реагировать на производимый тестикулами тестостерон. А значит, и преимуществ мужского тела они не получают.

В качестве примера профессор Синклер ссылался на данные, собранные еще в 1996 году на Играх в Атланте. У 8 из 3387 протестированных тогда спортсменок был обнаружен ген SRY. Но у семи из них была выявлена резистентность к тестостерону. «Вот почему я и другие эксперты убедили МОК не внедрять этот тест как обязательный на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Тем удивительнее видеть, что 25 лет спустя мы возвращаемся назад»,— говорил профессор Синклер.

Александр Петров