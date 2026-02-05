Прощание с актрисой Ольгой Чиповской пройдет 9 февраля в театре Вахтангова

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдет 9 февраля в театре имени Евгения Вахтангова, в котором она служила 46 лет. Об этом сообщили на сайте театра.

Ольга Чиповская ушла из жизни 4 февраля в возрасте 67 лет. Причины смерти не уточняются. Партнер актрисы по сцене Евгений Князев рассказал «РИА Новости», что госпожа Чиповская давно плохо себя чувствовала, но разговоров о смертельной болезни не было.

Ольга Чиповская окончила театральное училище имени Б. Щукина в 1980-м году. В этот же год артистка дебютировала на сцене Театра Вахтангова в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В театре особенно отметили роли актрисы в постановках «Принцесса Турандот» (роль Адельмы), «Три возраста Казановы» (Мими), «Енисейские встречи» (Лиза), «Варвары» (Веселкина) и других. В кино Ольга Чиповская начала сниматься еще в студенческие годы. Она сыграла Галину Дорош в фильме «Смотрины». В 1981 году снялась в мелодраме «Затишье» в главной роли.

Последней работой госпожи Чиповской стала роль Марьи Дмитриевны Ахросимовой в спектакле «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого. Спектакль ставили к 100-летию театра. Ольга Чиповская последний раз сыграла эту роль на сцене театра 30 декабря прошлого года.