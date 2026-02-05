Силы ПВО за ночь сбили над Россией 95 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 27 БПЛА сбили над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом, один — над Волгоградской областью.

В Ростовской области отразили атаку в 12 городах и районах. В Батайске пострадал водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. В Новошахтинске поврежден частный дом. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.