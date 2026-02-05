Виктор Логвинов будет курировать пять комитетов как зампред воронежской облдумы

На заседании в четверг, 5 февраля, депутаты воронежской облдумы согласовали повышение главы фракции «Единая Россия», экс-зампреда облправительства Виктора Логвинова до статуса вице-спикера законодательного собрания. Господин Логвинов в новой должности, как сообщили «Ъ-Черноземье» в облдуме, будет курировать пять комитетов облдумы, относящихся к экономическому, аграрному и политическому блокам: по аграрной политике, экологии и природопользованию; по экономике, инновациям и цифровому развитию; по строительной политике; по ЖКХ, энергетике и тарифам; по имущественным и земельным отношениям; по вопросам местного самоуправления и СМИ. Также он в статусе вице-спикера будет координировать от законодательной власти вопросы экономического развития региона и некоторые другие актуальные задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Логвинов, вице-спикер воронежской областной думы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Виктор Логвинов, вице-спикер воронежской областной думы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказал отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» после заседания спикер Юрий Матузов, господин Логвинов теперь получит новые полномочия: «Было два зама — теперь стало три зама. За промежуток с момента работы думы восьмого созыва мы проанализировали свою деятельность, да и текущее время вносит коррективы. Понимаем, что круг вопросов у нас расширяется, есть ряд новых специфических, а также — связанных с изменениями в экономике региона. Понимаем, что есть необходимость в том, чтобы отдельно был заместитель, который возьмется курировать эти направления. Виктор Иванович давно известен в Воронежской области, понимаем, насколько он погружен в экономические процессы, которые происходят на территории региона. Для продуктивного взаимодействия с органами исполнительной власти у него есть большой опыт, я думаю, что это достойная кандидатура, которая даст новый толчок для развития и экономических вопросов, и ряда других. У нас 15 комитетов. Вот теперь по пять будет у каждого заместителя».

До этого первый зам господина Матузова Александр Солодов курировал десять комитетов, а вице-спикер, экс-глава воронежского управления СКР Кирилл Левит — остальные пять. Распределение кураторства поровну скажется на эффективности работы заксобрания, рассчитывает спикер:

«Мы же тоже такой живой организм и должны быть подвержены в том числе и самоанализу своей деятельности. Чем, собственно говоря, и занимаемся»

Господина Логвинова выдвинула на должность нового вице-спикера возглавляемая им же фракция ЕР в облдуме. Высказала эту инициативу от лица коллег депутат Людмила Ипполитова. Других предложений не было. На заседании господин Матузов спросил у депутатов, видят ли они необходимость заслушать кандидата перед его согласованием,— парламентарии не ответили. Вопросов к господину Логвинову и возражений против его кандидатуры также не прозвучало.

Виктор Логвинов воспользовался возможностью обратиться к думе уже в конце заседания: «Коллеги, будет неправильно, если я не скажу. Большое спасибо всем вам за единогласную поддержку моей кандидатуры. Мы с вами отработали с момента избрания до сегодняшнего дня. И у меня нет сомнений, что также единодушно будем работать в сохранении и развитии нашей Воронежской области, а те полномочия, которые я буду вместе с вами осуществлять, будут направлены на развитие региона».

Одновременно на сегодняшнем заседании господин Логвинов сложил полномочия председателя комитета по аграрной политике. Его возглавил бывший зампред комитета, исполнительный директор ООО «Эконива молоко Воронеж» Роман Володин.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», господин Логвинов занял новую, утвержденную депутатами также сегодня должность третьего вице-спикера. По словам главы парламентского комитета по госполитике, законодательству и регламенту Виктора Буздалина, «необходимость введения должности была выявлена в результате анализа деятельности думы, а также предстоящих задач». В облдуме заверили, что «введение еще одной должности заместителя не потребует увеличения финансирования, предусмотренного в законе об областном бюджете».

Фракция ЕР, которую пока продолжает возглавлять получивший повышение до вице-спикера господин Логвинов,— крупнейшая в облдуме, в нее входит 51 из 56 депутатов.

О том, как ЕР усилила представительство в воронежской облдуме нового созыва,— в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников