Иман Хелиф готова пройти гендерный тест от МОК для участия в соревнованиях

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в международных соревнованиях, если оно будет проводиться Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом она заявила телеканалу CNN.

По словам Хелиф, она готова выполнить «любое требование, предъявляемое для участия в соревнованиях». Она заявила, что уважает МОК, подчеркнув, что организация должна «защищать женщин, но при этом не должна причинять вреда другим спортсменкам». «Я не трансгендер (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”). Я женщина. Я хочу жить своей жизнью. Пожалуйста, не используйте меня в своих политических целях»,— заявила она.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Тем не менее МОК допустил спортсменку к Играм-2024, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

В мае организация World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменов старше 18 лет, участвующих в соревнованиях под эгидой структуры. В федерации отметили, что без прохождения теста Хелиф не будет допущена до турниров. В сентябре спортсменка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Таисия Орлова