«Реформа устраняет логистические и финансовые барьеры “недоступности” для граждан»

В приоритетный список Госдумы внесен законопроект Верховного суда, меняющий правила кассационного обжалования решений мировых судей. Первой ступенью кассации для них станут президиумы судов субъектов РФ. Заявленная цель — разгрузить заваленные кассационные суды и сделать правосудие доступнее для граждан, которым сложно добираться на заседания. Правда, реформа также предусматривает переход от сплошной кассации к выборочной: возрожденные в региональных судах президиумы смогут отклонять жалобы, не усмотрев в них оснований для пересмотра. Законопроект комментирует старший партнер бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Юрий Колесников:



«Инициатива направлена на повышение доступности рассмотрения бытовых дел граждан. Реформа затрагивает исключительно решения мировых судей как суда первой инстанции, то есть, повседневные и личные интересы граждан (трудовые, потребительские и т. д.), устраняя логистические и финансовые барьеры “недоступности” для заявителей, связанные, порой, с необходимостью длительной и дальней поездки в другой регион. При этом, у граждан сохраняется право обжалования решений в Верховный суд РФ.

Предлагаемый переход для таких дел от сплошной к выборочной кассации направлен на повышение качества и ускорение рассмотрения основательных жалоб по существу.

Вместе с этим реформа сохраняет действующую модель с апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции для предпринимателей и дел повышенной сложности.

Таким образом, инициатива направлена на удовлетворение потребностей заявителей в сфере бытовых дел посредством повышения доступности с учетом масштабов России».