Против жителя Крыма возбудили уголовное дело за русофобские посты в Telegram

В отношении 54-летнего жителя Симферопольского района Крыма возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, мужчина писал оскорбительные и русофобские комментарии в украинских чатах в мессенджере Telegram. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации ФСБ, лингвистическая экспертиза доказала, что комментарии обвиняемого содержат признаки побуждения к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. Суд Симферополя избрал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Крыму оштрафовали местного жителя, который не встал во время российского гимна на торжественной линейке в школе.

Александр Дремлюгин, Симферополь