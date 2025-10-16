Крымчанина оштрафовали за неуважение к гимну России

В Крыму оштрафовали местного жителя, который не встал во время исполнения российского гимна на торжественной линейке в школе. Об этом «Ъ» сообщили в Кировском районном суде Республики Крым.

Согласно судебным материалам, инцидент произошел 1 сентября 2025 года на торжественной линейке в Льговской общеобразовательной школе — во время исполнения государственного гимна крымчанин оставался сидеть на своем месте. На него завели административное дело по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).

На суде фигурант заявил, что не встал во время гимна из-за сильной боли в спине, однако, услышав замечания от окружающих, поднялся.

«Мировой судья признал его виновным и привлек его к административной ответственности, назначив штраф в размере 2500 рублей»,— уточнили в суде.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предлагал лишать гражданства всех, кто проявляет неуважение к государственным символам и гимну России, в частности, не встает во время его исполнения.

Александр Дремлюгин, Симферополь