Стран, которые хотят проводить Олимпийские игры, становятся все меньше. Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду 2038 года. СМИ сообщают, что эта страна ведет «привилегированный диалог» с МОК. Почему желающих проводить Игры становится все меньше? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Первая причина, конечно, — финансовая. Все-таки Олимпийские игры — дорогое удовольствие. И даже если оставить за скобками самый масштабный турнир в Сочи, который стоил более $50 млрд, расходы все равно будут серьезные. Например, зимняя Олимпиада в Пекине обошлась около $10 млрд. Даже нынешние Игры в Италии, которые называли бесплатными, вышли за рамки тщательно рассчитанного бюджета.

Причем вышли прилично. Изначально итальянцы планировали потратить на «все про все» чуть больше $2 млрд, а сейчас расходы уже превысили $4 млрд. Но все-таки инфраструктура для соревнований в этот раз была почти готова. При таком раскладе проведение Игр вполне может стать прибыльным мероприятием, считает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Вроде как последний тренд, что Олимпиады все-таки прибыльные, то есть суммарный сбор трансляций и спонсорские взносы, в общем, покрывают затраты на Олимпиаду».

Правда, экономия порой приводит к недовольству участников. Например, временную арену для конькобежцев создали в павильонах выставочного центра Fiera Milano. Тренер российских конькобежцев Сергей Васильев пытался быть корректным, но условия для уровня олимпийского турнира в Милане, мягко говоря, не идеальные: «Конечно, было бы лучше, если бы этот каток стал стационарным. Там присутствует специфический звук ото льда, потому что он залит на помосте. Когда делаешь разгон, стартовые отрезки, слышно какой-то грохот».

Если постоянно экономить, подобных нюансов наверняка будет немало. К тому же нельзя предусмотреть все. Яркий пример — мягкая зима в Италии, которая заставила организаторов задуматься о закупке искусственного снега. А Олимпийские игры, неважно, летние или зимние, — это очень долгосрочные инвестиции.

Например, британец Деннис Хоун, который долгое время был генеральным директором Координации по развитию олимпийского наследия Лондона, в 2012-м говорил об увеличении рабочих мест спустя очень длительное время: «Довольно большое число рабочих мест было создано в процессе строительства олимпийских объектов. По нашим подсчетам, к 2030 году будет создано более 30 тыс. новых рабочих мест в результате инвестиций в Олимпийские игры».

Далеко не все страны хотят ждать так долго. А после активного вмешательства политиков в олимпийское движение оно стало сопровождаться обилием скандалов. Есть еще один момент: обычные жители часто не хотят видеть в своих городах суету, связанную с Олимпийскими играми. Появилось даже движение под названием «Нет Олимпиаде». Люди, которые протестуют против Игр, считают, что их проведение приводит к коррупции, финансовым потерям и лучше эти деньги вкладывать в здравоохранение и образование. Митинги антиолимпийцев уже заставили главу Бостона снять свою заявку на проведение Игр в 2024 году.

Так что еще не факт, что Швейцария в итоге будет проводить Олимпиаду, хотя пока является единственным кандидатом на турнир 2038 года. Это значит, что МОК и Швейцария только начнут диалог по этому вопросу. И если стороны не договорятся к концу 2027 года, то Международному олимпийскому комитету придется искать для реализации своих планов другую страну.

