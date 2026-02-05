«Олимпийские игры — дорогое удовольствие»
Владимир Осипов — о нежелании стран проводить международные соревнования
Стран, которые хотят проводить Олимпийские игры, становятся все меньше. Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду 2038 года. СМИ сообщают, что эта страна ведет «привилегированный диалог» с МОК. Почему желающих проводить Игры становится все меньше? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Yves Herman / Reuters
Первая причина, конечно, — финансовая. Все-таки Олимпийские игры — дорогое удовольствие. И даже если оставить за скобками самый масштабный турнир в Сочи, который стоил более $50 млрд, расходы все равно будут серьезные. Например, зимняя Олимпиада в Пекине обошлась около $10 млрд. Даже нынешние Игры в Италии, которые называли бесплатными, вышли за рамки тщательно рассчитанного бюджета.
Причем вышли прилично. Изначально итальянцы планировали потратить на «все про все» чуть больше $2 млрд, а сейчас расходы уже превысили $4 млрд. Но все-таки инфраструктура для соревнований в этот раз была почти готова. При таком раскладе проведение Игр вполне может стать прибыльным мероприятием, считает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Вроде как последний тренд, что Олимпиады все-таки прибыльные, то есть суммарный сбор трансляций и спонсорские взносы, в общем, покрывают затраты на Олимпиаду».
Правда, экономия порой приводит к недовольству участников. Например, временную арену для конькобежцев создали в павильонах выставочного центра Fiera Milano. Тренер российских конькобежцев Сергей Васильев пытался быть корректным, но условия для уровня олимпийского турнира в Милане, мягко говоря, не идеальные: «Конечно, было бы лучше, если бы этот каток стал стационарным. Там присутствует специфический звук ото льда, потому что он залит на помосте. Когда делаешь разгон, стартовые отрезки, слышно какой-то грохот».
Если постоянно экономить, подобных нюансов наверняка будет немало. К тому же нельзя предусмотреть все. Яркий пример — мягкая зима в Италии, которая заставила организаторов задуматься о закупке искусственного снега. А Олимпийские игры, неважно, летние или зимние, — это очень долгосрочные инвестиции.
Например, британец Деннис Хоун, который долгое время был генеральным директором Координации по развитию олимпийского наследия Лондона, в 2012-м говорил об увеличении рабочих мест спустя очень длительное время: «Довольно большое число рабочих мест было создано в процессе строительства олимпийских объектов. По нашим подсчетам, к 2030 году будет создано более 30 тыс. новых рабочих мест в результате инвестиций в Олимпийские игры».
Далеко не все страны хотят ждать так долго. А после активного вмешательства политиков в олимпийское движение оно стало сопровождаться обилием скандалов. Есть еще один момент: обычные жители часто не хотят видеть в своих городах суету, связанную с Олимпийскими играми. Появилось даже движение под названием «Нет Олимпиаде». Люди, которые протестуют против Игр, считают, что их проведение приводит к коррупции, финансовым потерям и лучше эти деньги вкладывать в здравоохранение и образование. Митинги антиолимпийцев уже заставили главу Бостона снять свою заявку на проведение Игр в 2024 году.
Так что еще не факт, что Швейцария в итоге будет проводить Олимпиаду, хотя пока является единственным кандидатом на турнир 2038 года. Это значит, что МОК и Швейцария только начнут диалог по этому вопросу. И если стороны не договорятся к концу 2027 года, то Международному олимпийскому комитету придется искать для реализации своих планов другую страну.