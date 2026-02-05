В Ростове повысили тарифы на повторное подключение электричества

В Ростове-на-Дону повысили тарифы для повторного подключения электричества после оплаты долга. Об этом сообщает пресс-служба компании «ТНС-Энерго».

Теперь максимальная компенсация для жителей многоквартирных и частных домов теперь составляет 5 тыс. руб. По данным компании, общая задолженность населения Ростовской области перед «ТНС-Энерго» достигла более 1,4 млрд руб. Процедура ограничения энергоснабжения уже запущена в отношении почти 8 тыс. должников.

Для юридических лиц также увеличена стоимость компенсации услуг. В правила полного и частичного ограничения режима потребления внесены уточнения: для восстановления электроснабжения необходимо погасить основной долг и полностью возместить расходы за услуги по отключению и подключению. Совокупная компенсация затрат на проведение процедур по одному адресу не может превышать 15 тыс. руб. независимо от количества точек поставки.

В настоящее время на ограничение электроснабжения внесены почти 12 тыс. юридических лиц с общим долгом 649 млн руб.

Константин Соловьев