Специалисты «Телосети» вернули тепло в Ленинградскую детскую больницу на Комсомола

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устранили технологическое нарушение на подающем трубопроводе диаметром 500 мм на Минеральной улице, заменив участок длиной 1,8 метра и сильфонный компенсатор, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подача отопления в жилые дома восстановлена, работы проводились без отключения горячего водоснабжения. Во время ремонта теплоснабжение Ленинградской областной детской клинической больницы на улице Космомола обеспечивалось по резервной схеме, температурный режим в учреждении не нарушался.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что теплоэнергетики восстановили подачу тепла в 25 жилых домов после прорыва трубы на Ленской улице.

Андрей Маркелов