Детскую больницу на улице Комсомола отключили от отопления из-за аварии на ТЭЦ

Детская областная клиническая больница по адресу: ул. Комсомола, 6 в Санкт-Петербурге отключена от отопления из-за аварии на обслуживающей ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Система отопления больницы работает в «закольцованном» режиме для сохранения тепла, в палатах установлены обогреватели. Губернатор региона Александр Дрозденк поручил спасательной службе Ленобласти обеспечить стационар тепловыми пушками и дополнительными одеялами.

Больница опубликовала письмо АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в котором заявляется, что работы проводятся на подающем трубопроводе по адресу: Минеральная улица, 23. Ремонт обещают завершить к 6:00 5 февраля.

Артемий Чулков