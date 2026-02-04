Теплоэнергетики вернули тепло в 25 жилых домов после прорыва трубы на Ленской улице

В Красногвардейском районе Петербурга завершили аварийные работы на изношенном теплопроводе.

Как сообщили в АО «ТЭК СПб», заменен дефектный участок трубы диаметром 400 мм на Ленской улице, который был обнаружен 3 февраля. Теплоснабжение восстановлено для 25 жилых домов, трех школ и четырех детских садов.

На время ремонтных работ, по данным ТЭК, подача горячей воды потребителям не прекращалась. Без отопления временно оставались дома на проспекте Косыгина, Ленской улице и проспекте Наставников.

Энергетики подчеркивают, что их зона ответственности заканчивается на границе дома — на вводе тепловых сетей. Если после завершения работ на магистрали в отдельных квартирах по-прежнему холодные батареи или нет горячей воды, то следует обратиться в управляющую компанию.

Андрей Маркелов