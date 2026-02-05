Рослесхоз потребовал вырубать ясенелистные клены и борщевик Сосновского

Рослесхоз внес ясенелистный клен и борщевик Сосновского в список инвазивных или чужеродных растений, которые могут навредить лесам. Ведомство потребовало уничтожать эти растения. С 1 марта за нарушение требования владельцам участков будут грозить штрафы до 700 тыс. руб. Суд также сможет изъять участок, если владелец не предотвратил распространение чужеродных растений.

В проекте приказа Рослесхоза указано 43 района, в которых есть риск распространения ясенелистного клена и борщевика Сосновского. Среди них — Северо-таежный район европейской части России и Южно-Уральский лесостепной район. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко назвал ясенелистный клен «единственным по-настоящему инвазивным» деревом. В качестве альтернативы он предлагает другие виды клена, а также ясень или вяз.

По мнению директора по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексея Ретеюма, ясенелистный клен «вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений». «Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев»,— сказал господин Ретеюм «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Американский клен приравняли к борщевику».