Дубль Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от проигрыша «Сиэтлу» в матче НХЛ

«Сиэтл Кракен» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

У победителей шайбы забросили Адам Ларссон и Винс Данн, дважды отличился Шейн Райт. В составе «Кингс» дубль сделал российский форвард Андрей Кузьменко. В текущем сезоне он набрал 23 (13 шайб+10 результативных передач) в 50 играх.

В других матчах дня «Колумбус Блю Джекетс» дома всухую победил «Чикаго Блэкхокс» — 4:0. Защитник Иван Проворов забил гол.

Результативные действия четырех российских форвардов помогли «Миннесота Уайлд» в гостях одолеть «Нэшвилл Предаторс» в овертайме — 6:5. Яков Тренин и Владимир Тарасенко забросили по шайбе, а Данила Юров и Кирилл Капризов отличились голевыми пасами. К 13-й минуте встречи американский форвард «Уайлд» Мэтт Болди сделал хет-трик.

«Колорадо Эвеланш» дома оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 4:2. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал ассистентский хет-трик.

Заброшенными шайбами отметились нападающие «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Их команда на выезде уступила «Даллас Старс» — 4:5.

По голу в свой актив записали нападающие «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев. «Вегас» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2.

Таисия Орлова