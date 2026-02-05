Суд смягчил приговор рэперу Obe1Kanobe

Московский областной суд на полгода сократил срок наказания рэп-исполнителю Obe1Kanobe по делу о создании наркоплантации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на корреспондента из зала суда. В ноябре его приговорили к 8 годам тюрьмы.

14 ноября Видновский городской суд в Подмосковье признал рэпера Никиту Вартикова, выступающего под псевдонимом Obe1Kanobe, виновным в покушении на сбыт наркотических веществ и приговорил его к восьми годам строгого режима.

Как установил суд, Вартиков оборудовал в съемной квартире парник с наркотическими растениями. Всего в помещении обнаружили 22 куста конопли и 900 граммов расфасованных листьев. Обвинение заявило, что рэпер планировал продавать наркотики, и просило назначить подсудимому 11 лет строгого режима.

Музыкант признал вину, но назвал вменяемое преступление частью сценического образа. Он просил о смягчении наказания или направление дела на новое рассмотрение. Выступая с последним словом, он заявил, что продавцом наркотиков никогда не был.