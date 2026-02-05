Прекрасный сильный пол

Рынок пластической хирургии и уходовой косметики столкнулся с наплывом клиентов-мужчин среднего возраста. Число операций по липосакции, коррекции грудных желез и исправлению формы носа и век, по оценкам собеседников “Ъ FM”, в ряде случаев выросло в пять раз. На этом фоне косметический ритейл фиксирует бум покупок патчей, одноразовых масок-саше и сывороток для волос мужчинами до 30 лет. По данным торговой сети «О`кей», продажи молодым людям увеличились на 18%. Как сохранить лицо и почему важны кубики пресса? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тренд ворвался сразу в несколько возрастных групп. Там, где операция преждевременна, наибольший спрос у сывороток и флюидов, бальзамов и кремов. И это — рациональный выбор, считает основательница косметических брендов Vivienne Sabo и Russian Beauty Guru Наталья Ракоч: «Сохнут губы — значит, нужно купить бальзам. Сохнут руки — значит, надо не доводить до трещин и купить крем. Синяки под глазами закрашиваются невидимым совершенно консилером. Потребление совершенно естественным образом растет, классно, что парни стали в этом разбираться. Это просто очень рациональное отношение мужчин ко всему, к чему они прикасаются».

За последние три года можно говорить почти о двукратном росте спроса на омолаживающие манипуляции с лицом, когда еще есть вариант обойтись аппаратными, а не хирургическим решениями, говорит ведущий специалист Института пластической хирургии и косметологии Антон Захаров: «Растет посещаемость среди мужчин. Раньше она была в пределах 5%, сейчас — 9%. Жизнь сегодня так устроена, что для выполнения рабочих функций, для социальной адаптации внешность мужчин имеет тоже определенное значение, и они стараются следовать тренду и хорошо выглядеть.

Если говорить о конкретных операциях, это разного рода антивозрастные вмешательства: лифтинг средней трети, комплексные омолаживающие вмешательства, включающие все отделы лица».

Доля увлажняющих масок, которые покупают молодые люди 18-25 лет, составила почти 60% от общего объема продаж в сегменте азиатской косметики. Легко купить, удобный форм-фактор, доступны на маркетплейсах. Есть и географический аспект: наиболее активны поклонники уходовых процедур в мегаполисах и в северо-западных регионах страны.

Когда уже сделан карьерный рывок, найдено место в жизни, хочется комфорта, а критическое отношение к собственному телу по-прежнему высоко, жировых тканей становится больше, а коллагена меньше, наступает время знакомства с иными практиками, делится своими наблюдениями доктор медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава по пластической хирургии Георгий Карапетян:

«На первом месте, конечно, блефаропластика, когда нависающий избыток кожи верхних век, грыжи на нижних веках, речь не только о красоте, но и о комфорте. Хочется выглядеть достойно. Тело удается подогнать гораздо лучше, труднее решить вопрос с лицом, поскольку лицо не натренируешь, оно непосредственно связано с генетическими изменениями и гравитационной деформацией. Поэтому здесь в первую очередь работаем мы. Делают и пластику носа, просят чуть-чуть скорректировать, убрать горбинку, выпрямить нос, чтобы он просто был достаточно ровный. На третьем месте — тело, локальные отложения жировой клетчатки в разных зонах, чаще в области груди, зоне грудных желез».

Не последнюю роль играет и культ молодости, который транслируют иконы шоу-бизнеса или спорта, считает психотерапевт и врач-сексолог Андрей Булах: «Культ молодости коснулся не только женщин, но и мужчин. Есть определенная внутренняя конкуренция. Мужчины являются одним из лакомых кусочков: они строят отношения с молодыми девушками, вступают в повторные браки, естественно, им хочется соответствовать уровню, делать себе кубики, плечи. Чего стоят Филипп Бедросович Киркоров, Евгений Плющенко и куча других молодящихся».

Продвижение бьюти-трендов в социальных сетях — один из факторов. И российские мужчины здесь не одиноки, не отстают представители сильного пола в США, Бразилии и на Ближнем Востоке.

Станислав Крючков