В Ростовской области число ДТП снизилось на 10,6% в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году произошло более 2,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 10,6% меньше показателей 2024 года (более 2,9 тыс. ДТП). Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции региона полковник полиции Сергей Сасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что количество пострадавших участников движения сократилось на 9,6%, погибших — на 10,4%. Главной причиной аварий стало несоответствие скорости условиям движения — 781 случай. На втором месте нарушение очередности проезда (496 ДТП), на третьем — управление автомобилем без прав (225 случаев).

Кроме того, в области зафиксировали 213 нарушений правил проезда пешеходных переходов и 148 случаев неправильного обгона с выездом на встречную полосу.

Константин Соловьев