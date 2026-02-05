Разрыв цен на жилье в Ростове превысил 437 тысяч рублей в январе

В январе квадратный метр элитных новостроек в Ростове-на-Дону достиг 589,5 тыс. руб., что почти в четыре раза превышает стоимость стандартного жилья и создает разрыв более 437 тыс. руб. между самыми доступными и дорогими предложениями. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным, элитное жилье оказалось в 3,9 раза дороже стандартного сегмента, где квадратный метр стоит 151,8 тыс. руб. Средняя цена по городу составляет 167,4 тыс. руб. за кв. м.

«Бизнес-класс предлагается в среднем за 233 тыс. руб., сегмент комфорт — за 157,5 тыс. руб. Такое расслоение фактически разделило рынок на отдельные ценовые категории»,— говорится в сообщении.

Географическое распределение цен также неравномерно. Рекордные показатели элитного сегмента зафиксированы в Кировском районе, где общий рост составил 15% в январе. В Первомайском и Железнодорожном районах застройщики сосредоточились на сегментах комфорт и стандарт с ценами от 133 тыс. руб. до 148 тыс. руб. за кв. м.

Валентина Любашенко