«Искитимцемент» снизил производство на 17% в 2025 году

По итогам 2025 года АО «Искитимцемент» (Новосибирская область, входит в холдинг «Сибцем») произвело около 1,2 млн т продукции. В сравнении с 2024 годом показатели снизились на 17%, сообщает пресс-служба холдинга.

«Замедление темпов жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов остается основной причиной снижения объемов потребления цемента»,— прокомментировал управляющий директор «Искитимцемента» Владимир Скакун.

Как писал «Ъ-Сибирь», за первое полугодие 2025-го «Сибцем» на пяти заводах выпустил около 2,2 млн т цемента, что на 9% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. В частности, «Искитимцемент» показал падение на 15% год к году, до 532,9 тыс. т. В целом объем потребления цемента в России в январе 2026 года, по прогнозам ассоциации «Союзцемент», может снизиться на 20–25% год к году, пишет «Ъ». При этом консалтинговая компания CM PRO ожидает падение на 30%, что станет самым низким показателем с 2010 года.

Александра Стрелкова