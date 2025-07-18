«Сибирский цемент» снизил производство в первом полугодии на 9%

По итогам первого полугодия 2025-го холдинг «Сибирский цемент» на пяти заводах выпустил около 2,2 млн т цемента, что на 9% меньше, чем в аналогичный период 2024-го. В частности, входящий в холдинг Топкинский завод снизил производство цемента на 12% до 889,4 тыс. т, «Искитимцемент» на 15% – до 532,9 тыс. т, «Красноярский цемент» на 5% до 308 тыс. т, «Тимлюйцемент» на 7% до 178,7 тыс. т, сообщила пресс-служба предприятия. Единственный завод, показавший рост производства - «Ангарскцемент», который произвел 332,8 тыс. т стройматериала, что на 3% больше, чем в этот же период прошлого года.

«По нашим расчетам, в январе-июне текущего года объем потребления цемента в Сибири (с учетом Бурятии и Забайкалья) составил 2,8 млн т, что на 10% ниже уровня первых шести месяцев 2024-го. Значительное падение зафиксировано на одном из самых «емких» рынков СФО: потребление цемента в Новосибирской области снизилось на 15%, в Хакасии на 28,1%», — прокомментировал первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. В компании считают, что рынок продолжит снижение в дальнейшем.

Производство цемента в России в первой половине 2025 года, по данным «Союзцемента», достигло 27,2 млн тонн, снизившись на 9,9% год к году. Негативный тренд эксперты связывают со снижением объема жилищного и инфраструктурного строительства.

«Сибирский цемент» объединяет пять цементных заводов, предприятия по производству бетона, хризотилцементных изделий, предприятие по разработке месторождения известняков.

Лолита Белова