Спрос на цемент в России упал на 20–25% из-за аномальных морозов

Объем потребления цемента в России в январе 2026 года, по прогнозам ассоциации «Союзцемент», может снизиться на 20–25% год к году. Консалтинговая компания СМПРО предполагает падение на 30%, что станет самым низким показателем с 2010 года. В компании «Цемрос» говорят о снижении на 25% и объемах, сопоставимых с кризисными 2008–2009 годами.

Около половины январского спада, по мнению «Союзцемента», обеспечено погодой — холодами и обильными снегопадами. В Москве минувший январь стал самым снежным за последние 203 года, напоминают метеорологи. Морозы и осадки приводят к значительному замедлению темпов строительных работ.

На снижение спроса также влияет сокращение темпов строительства. В 2025 году ввод многоквартирных домов сократился на 2%, а число запусков новых проектов уменьшается. Январь продолжает негативную тенденцию, которая прослеживается с весны 2025 года, отмечают в «Союзцементе».

Зима традиционно считается периодом низкого спроса на цемент. В целом зимой потребление цемента отстает от летнего в среднем в два-три раза, говорит исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий. Ранее в компании не исключали, что по итогам всего 2026 года потребление может сократиться на 5,6% при пессимистичном сценарии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стройка ушла в минус».