Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ

Российский вратарь «Флорида Пантерс» одержал 450-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этой отметки голкипер добрался быстрее всех в истории НХЛ — ему понадобилось 793 матча.

В ночь на 5 февраля «Флорида» на своем льду по буллитам обыграла «Бостон Брюинс» — 5:4. Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам. В составе «Бостона» результативной передачей отличился российский форвард Марат Хуснутдинов.

Ранее рекорд по скорости достижения 450 побед в регулярных чемпионатах принадлежал трехкратному обладателю Кубку Стэнли, канадцу Марку-Андре Флери. Ему потребовалось 816 матчей. По числу побед в НХЛ лидирует канадский голкипер Мартин Бродер (691), Бобровский идет восьмым.

Сергей Бобровский представляет «Флориду» с 2019 года. Ранее в НХЛ он выступал за «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус Блю Джекетс». Россиянин дважды становился обладателем Vezina Trophy — этот приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата (2013, 2017). В составе «Флориды» Бобровский два раза выигрывал Кубок Стэнли (2024, 2025).

«Флорида» занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 61 очко в 56 матчах. «Бостон» с 69 баллами по итогам 57 встреч располагается на пятой строке.

