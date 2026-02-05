Подрядчик курских линий обороны обвинил экс-депутата в краже 30 миллионов

В Ленинском райсуде Курска прошел допрос экс-руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова, который обвиняется в участии в хищении почти 153 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судебной системы региона, господин Воловиков обвинил бывшего депутата облдумы Максима Васильева в краже при проведении работ троса, пирамиды, солярки и другого имущества на общую сумму 30,5 млн руб.

По словам обвиняемого, Васильев мог использовать имущество для того, чтобы установить его на других объектах, а потом вернуть за счет полученных с них денег. Однако этого не произошло. Также господин Воловиков отметил, что контрагент предлагал ему обналичить деньги для выплат рабочим. После переводов на счета подставных фирм деньги главе «КТК Сервис» возвращены не были. Примечательно, что, согласно версии следствия, именно Максим Васильев является бенефициаром компании «КТК Сервис».

Господина Воловикова, а также бывших топ-менеджеров областной корпорации развития Владимира Лукина, Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова судят за присвоение 152,8 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Глушковском районе. Вину они не признают. В конце прошлого года экс-депутат облдумы Максим Васильев, который участвовал в стройке, получил за участие в махинациях 5 лет и 6 месяцев колонии.

В рамках дела также были допрошены и другие подсудимые. Перед началом заседания Владимир Лукин сказал, что ему не стыдно перед жителями региона.

Сергей Толмачев