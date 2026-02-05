Автопарк «Делимобиля» сократился на 12% в 2025 году

Автомобильный парк каршеринга «Делимобиль» в 2025 году сократился на 12% год к году, до 27,9 тыс. автомобилей, следует из операционных результатов компании. В 2025 году компания значительно увеличила продажи автомобилей, завершивших эксплуатацию в сервисе. За год «Делимобиль» продал 3,6 тыс. автомобилей по тарифу «Навсегда» (+364% год к году). Показатель незначительно отклонился от нижней границы прогноза на год — 4-5 тыс. машин.

Выручка компании за год по МСФО составила 30,84 млрд руб. (+11% год к году). Из данных компании следует, что количество зарегистрированных пользователей сервиса за год увеличилось на 15%, до 12,9 млн. Количество активных пользователей в месяц по итогам 2025 года составило 594 тыс. (-1% год к году). По данным результатов, количество проданных минут уменьшилось до 1,8 млн (-7%). В компании отметили, что сервис представлен в 16 из 36 крупных городов РФ с населением более 500 тыс. человек.

«Делимобиль» является крупнейшим сервисом поминутной аренды транспорта в России (каршеринг). Компания была запущена в 2015 году. В настоящее время каршеринг работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе, Перми, Челябинске, Ярославле и Краснодаре.